Хотели сделать красивый торт, но все пошло не по плану (Фото)

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Reddit пользователи поделились своими кулинарными шедеврами, которые у многих могут вызвать смешанные чувства.

Один из юзеров написал, что увидел в сети очень оригинальный торт и решил его повторить для своего праздника. Вся технология приготовления лакомства была соблюдена, однако с украшением все пошло не по плану.

Внешний вид тортов, скажем так, оставлял желать лучшего, однако, по словам автора, вкус был потрясающий. Впрочем, неудачный вид только добавил популярности посту, который быстро привлек внимание юзеров. Многие начали делиться своими работами и тогда юзер понял, что он не одинок. -0-

Фото Reddit