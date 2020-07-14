Хотим увидеть! - Филипп Киркоров заинтриговал поклонников своей новой ролью

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный певец Филипп Киркоров поделился в Instagram новым постом, который вызвал массу любопытства у многочисленных поклонников.

Артист опубликовал несколько фотографий со съемок "Ералаша". Музыкант поинтересовался у подписчиков: "Веселые истории увидеть не хотите ли?"

Разумеется, поклонники звезды оказались в восторге от такой новости и отметили в комментариях, что сгорают от любопытства и очень "хотят увидеть" свежий выпуск. Филипп Киркоров не раскрыл подробности новой серии, однако это только добавило интриги. За несколько часов пост собрал десятки тысяч лайков. -0-