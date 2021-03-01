Хозяева дома в США хотели посадить дерево, а нашли схрон оружия

Фото ABC15

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители города Финикс в США давно планировали облагородить свой участок, но во время работ сделали неожиданное открытие. Об этом сообщает ABC15. Местные жители, которые пожелали остаться анонимными, захотели посадить у себя рядом с домом несколько деревьев. Они приобрели саженцы и выкопали яму, однако в этот момент обнаружили схрон с оружием. В земле лежала спортивная сумка с несколькими пистолетами, автоматами и магазинами к ним. Оружие уже изрядно проржавело, однако местные жители решили сообщить о находке в полицию. Детективы забрали оружие и проводят экспертизу. Не исключено, что находка ранее могла быть использована для совершения преступления. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!