Хозяева не играли с корги и он нашел идеальную месть (Видео)

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube жители Канады представили ролик, который позабавил юзеров сети.

Хозяева пояснили, что на выходных не уделяли время своему питомцу. Вместо этого они проводили время перед телевизором, что не очень понравилось их песику. Тогда корги придумал способ проучить людей.

Питомец схватил пульт от телевизора и спрятался под столом, куда не очень-то и просто добраться. На все уговоры песик никак не отвечал и всячески отказывался отдавать пульт. В сети юзеры уже отметили, что корги нашел идеальную месть, из-за отказа играть с ним. -0-