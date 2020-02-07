Хозяева подшутили над хаски, а его реакция рассмешила сеть - видео

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети появился ролик, который был сделан в Китае. Местный хаски в одночасье стал звездой сети.

Вместе с парнем и девушкой в доме живут два их хаски. В какой-то момент люди решили подшутить над одной из собак, но не ожидали, чем это может обернуться.

Хозяева положили перед собаками одну печеньку. Самый голодный из псов быстренько выпросил ее и ушел в другую комнату. В этот момент люди достали из-под стола утку и дали кусочек другой собаке.

Не вовремя вернулся второй питомец, и его реакция просто взорвала соцсети. Розыгрыш оказался жесток к "хорошему мальчику" и в его глазах отчетливо видно немой вопрос: "я не самый любимый песик?".-0-