Хозяева запечатлели спящих собак, но это превратилось в уморительный челлендж (Фото)

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальные сети полны забавных снимков животных, однако новая идея от многих пользователей вновь всколыхнула Instagram.

Недавно один из пользователей сделал забавный кадр, который привлек внимание фолловеров. Ему удалось запечатлеть своего питомца во сне, однако до милых фото этому было далеко. Дело в том, что парень сделал забавный снимок и с этого все началось.

Он загрузил кадр в сеть и пользователи не смогли сдержать смех, а после и вовсе запустили уморительный челлендж, представляя общественности своих смешных любимцев в самых необычных позах для сна. Необычные фотографии быстро приобрели популярность, а в Instagram сотни людей не прекращают веселиться под хэштегом #sleepingdogchallenge. -0-