Хозяин хотел подсмотреть за котом, но хитроумный план пошел прахом - видео

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие владельцы домашних животных хотят узнать, чем же занимаются из любимцы, когда людей нет дома.

Один из пользователей Reddit решил пойти дальше и установил скрытую камеру у себя дома, однако его план за считанные минуты провалился. Кадры мужчина разместил в социальной сети и на YouTube.

Охотник стал добычей! Хозяин даже не успел уйти из дома, но его кот уже нашел устройство и стал пристально следить. На кадрах можно заметить человека, который машет рукой. По словам автора поста, его питомец просидел так около получаса. Причем, как заметили многие пользователи интернета, взгляд у пушистика настолько глубокий, что кот смотрит прямо в душу.

Другие, напротив, отметили очарование питомца по имени Фрэнки, но нашлись и те, кто выдвинул интересную теорию: "Есть камера для домашних животных, чтобы следить за кошками. Тогда есть кошка, чтобы следить за камерой для домашних животных".

Теперь мужчина побаивается питомца и ждет его ответной реакции. Запись собрала за несколько часов огромное количество лайков, а в комментариях началась настоящая буря.-0-