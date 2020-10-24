Хозяин хотел узнать виноватого в бардаке, но реакция псов оказалась неподражаемой - видео

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина опубликовал в TikTok ролик с участием своих собак, который быстро приобрел широкую популярность. Все дело в потрясающей реакции животных.

Молодой человек вернулся домой и обнаружил, что в жилище "прошел ураган". Он понимал, что в этом виноват один из питомцев, однако не хотел делать преждевременные выводы.

Тогда он усадил "подозреваемых" перед собой и начала допрос. Когда раздался строгий вопрос, то один из песиков решил спасать свою шкуру и с потрохами сдал своего приятеля. Но это не стало финалом.

Виновник решил не мериться с таким предательством и отомстил "стукачу", отвесив лапой оплеуху. Неизвестно, насколько усвоил урок пес, однако это не первый раз, когда он "сдает" своих сородичей из-за различных пакостей. -0-