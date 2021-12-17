Хозяин котов показал, как его питомцы играют с водой (Видео)

В ролике видно, как внимание кошки по кличке Раон привлек кран с капающей водой. Она долго пыталось поймать капли лапой. Когда же игра ей наскучила, пришли другие коты, заинтересованные происходящим...

Опубликованный в YouTube ролик посмотрели более 87 тысяч человек. Многие пользователи делились своими впечатлениями в комментариях: "Какое умиление смотреть на маленькую принцессочку Раону. Как занятно она играет со струйкой воды", "Какие милые", "Классные кошечки! Умиление", "Любопытная девочка Раон", "Красивые, разумные и смешные!", "Какие забавные коты! Смотреть на них одно умиление!", "Котики просто чудо! Так мило наблюдать, как они ловят капли воды!"