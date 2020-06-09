Хозяин научил "хорошего мальчика" ходить в магазин за фруктами во время карантина - видео

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вирус заставил миллиарды людей сидеть дома по всему миру. Кто-то проводит время в соцсетях, другие играют или учат что-то новое.

Хозяин собаки во Вьетнаме пошел дальше. Во время карантина он обучил своего питомца ходить в магазин. "Хороший мальчик" утром отправляется в ближайший продуктовый или на рынок, а возвращается домой с фруктами.

Собака в очередной раз с яблоками направлялась домой, когда ее запечатлели на видео. Пользователи сети восхитились псом и отметили, что он действительно "хороший мальчик".-0-