Хозяин пожалел о прогулке, ведь через несколько секунд его пес уже нырял в грязь (Видео)

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведи собаку, это весело, - говорили они, однако для мужчины из Канады очередная прогулка с псом оказалась не очень забавной. Видео опубликовали на YouTube.

Владелец двухлетнего золотистого ретривера из Канады решил выйти погулять со своим четвероногим другом. Мужчина подумал, что если они пойдут по лесной дороге, то пес не испачкается, но как человек заблуждался. Собака и канадец зашли в лес и буквально сразу хозяин пожалел о прогулке, ведь его пес уже через секунду нырял в грязь.

Пес по кличке Пенни обожает это дело, а когда рядом с дорогой он увидел канаву, то не смог удержаться и уже во всю развлекался в грязи. Хозяин, мягко говоря, пребывал в легком шоке, но поспешил с животным домой, где собаку ждал душ. Кадры повеселили юзеров, которые посмотрели видео несколько десятков тысяч раз. -0-