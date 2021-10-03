Хозяин приготовил фондю для своих кошек. Их реакция бесподобна! (Видео)

В Youtube появился ролик о том, как хозяин кошек решил побаловать своих питомцев деликатесом. Он приготовил для них фондю, а после показал реакцию четвероногих на кулинарный изыск.

На видео видно, как животные с интересом следят за действиями мужчины, а потом лениво начинают пробовать лакомство. Угощение пришлось им явно по вкусу! Вызвал любопытство у кошек и сам аппарат для приготовления фондю. Насытившись, питомцы продолжили его внимательно изучать. Что и не удивительно - ведь представители семейства кошачьих отличаются своей любознательностью.