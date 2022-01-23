Хозяин пумы показал, как аккуратно умеет есть с рук его питомец (Видео)

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина опубликовал в сети ролик, впечатливший сотни тысяч людей.

На видео хозяин пумы по кличке Месси кормит своего питомца гусем. Он совершенно не боится того, что хищник может его укусить. Животное ест мясо с руки невероятно осторожно.

Пользователи YouTube были поражены увиденным и оставили восторженные комментарии: "Ну нет слов описать эту моську с очаровательными глазами. Добрейший, нежнейший, умнейший кот", "Как вам удалось добиться, чтобы кот так интеллигентно ждал своей очереди? Ни лапы на стол, ни прыжки на грудь, ни верчения волчком. Прям самурайское терпение", "Это не кот, а чудо, моська на весь экран. Эти глаза, в которых можно утонуть", "Как осторожно еду берет. Вот, что значит ласковый кот", "Какой же он милый. Такой взгляд, не передать словами", "Эти глазенки с длинными ресничками кого угодно сведут с ума!", "Месси ест аккуратно, воспитание и природная интеллигентность сказывается!"-0-

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