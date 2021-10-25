Хозяйка была озадачена, когда на записи с камер заметила невидимую руку, снимающую ошейник с ее пса (Видео)

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад в TikTok появились интригующие кадры, которые привлекли внимание юзеров.

Девушка смотрела записи с камер видеонаблюдения в доме, когда сделала пугающее открытие. Женщина заметила, что один из ее псов сидит без ошейника, поэтому решила найти виновного. Она надеялась, что в этом поможет видео, однако кадры только еще больше озадачили хозяйку.

В самый разгар просмотра девушка заметила, что ошейник с ее пса сняла невидимая рука, что перепугало юзершу. После этого девушка поделилась жуткими кадрами в сети, где их быстро посмотрели более 11 миллионов раз. Причем, женщина не сомневается, что ошейник с ее собаки снял не кто иной, как призрак.-0-