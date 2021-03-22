Хозяйка была расстроена, когда увидела слезы своего котика - он не хотел ее отпускать! (Видео)

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok девушка загрузила ролик, от просмотра которого буквально разрывается сердце.

Девушка собиралась уходить из дома, но этого не хотела ее кошечка по кличке Шляпа. Каждый раз животное пытается выбраться в подъезд, чтобы пойти по делам вместе с хозяйкой. Женщина возвращает питомца в квартиру, а после того, как захлопнулась дверь, кошка поняла, что задержать человека не удалось.

Это расстраивает котика и он начинает плакать, а вместе с ним и множество юзеров сети. За непродолжительное время кадры посмотрели более 2,5 миллиона раз. -0-