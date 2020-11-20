Хозяйка едва не словила сердечный приступ, когда увидела свою собаку (Фото)

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из города Фолкерк по имени Трейси Коллин рассказала в Facebook забавную историю, которая едва не довела ее до инфаркта. Об этом пишет Metro.

Женщина из Великобритании призналась в социальной сети, что несколько дней назад свозила песика к парикмахеру. Через сутки она делала себе кофе и, обернувшись, едва не упала в обморок, когда к ней прибежал любимый питомец по кличке Рози.

Фото Metro

Собачка была вся синяя, что, разумеется, взволновала хозяйку. Он бросилась отмывать песика и рассказывать о случившемся своему мужу. Как позже выяснилось, четвероногий нашел мусорное ведро, где был пустой картридж с синей краской. Даже несколько помывок не помогли избавиться от чернил, поэтому питомец вновь отправился на стрижку. -0-