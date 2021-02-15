Хозяйка нарядила кота в грабителя, но соцсети он не напугал, а рассмешил до слез (Видео)

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад девушка в TikTok поделилась кадрами, которые развеселили огромное число пользователей сети.

Хозяйка милой кошки решила принять участие в новом флешмобе. Люди делали своим котам маски грабителей из подручных материалов, а после делились кадрами в сети. 22-летняя Тая из США тоже решила не отставать и нашла старый носок. Затем она сделала коту по кличке Кики маску.

Девушка надела ее на питомца и после этого мало кто из людей смог сдержать смех. Получилось уморительно, а в комментариях юзеры отметили, что в такой маске котик точно никого не сможет ограбить. Кадры пришлись по вкусу пользователям и собрали почти 44 миллиона просмотров. -0-