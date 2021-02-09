Хозяйка нашла пса в крови, но присмотрелась и уже не смогла сдержать смех (Фото)

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно хозяйка милого бульдога из США опубликовала в Facebook фото, которое стало вирусным.

Хозяйка нашла своего пса в крови на кровати, что вызвало у нее приступ страха и паники. 30-летняя Джоржан Джилетти уже собиралась везти на всех парах своего питомца к ветеринару, но вовремя остановилась. Девушка присмотрелась и для нее открылась уморительная правда.

Фото Facebook

Как оказалось, ее песику по кличке Элис не нужна была помощь, ведь она решил на вкус попробовать красную помаду женщины. Девушка сразу успокоилась, а когда к ней пришло осознание, то она уже не смогла сдержать смех. Фотография и история повеселили юзеров сети, которые оставили под постом множество забавных комментариев. -0-