Хозяйка нашла тайник кота-клептомана (Видео)

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США решила однажды прибраться неподалеку от дома, где нашла тайник своего кота. Кадрами она поделилась на YouTube.

Женщина рассказала, что нашла этого пушистика во время путешествия по Центральной Америке. Животное хорошо устроилось, а после началось странное.

В разговоре с соседями все чаще стали появляться жалобы, что у них пропадают различные предметы. Какого же было удивление женщины, когда она нашла целую корзину одежды, перчаток и даже чьи-то очки. С претензией она обратилась к коту-клептоману, однако тот решил воспользоваться правом хранить молчание. -0-