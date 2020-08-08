Хозяйка оставила пса без присмотра на несколько часов, а тот решил оторваться на славу

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка является обладательницей невероятно милого песика по кличке Хоррис. Собачка сущий ангел и всегда ведет себя хорошо, однако в один из дней все пошло не так. На историю внимание обратило издание Daily Star.

Джулия Энн купила домой новый диван, а старую мебель решила переместить в комнату собак. Девушка думала, что песики будут на нем лежать и релаксировать, однако к Хорриса были другие планы.

В один день девушке пришлось отлучиться из дома на пару часов. Хозяйка оставила годовалого бульдога дома, но когда вернулась, была в полнейшем шоке. Ей показалось, что в собачку вселился бес, ведь на пороге ее ждал питомец с куском поролона в пасти.

Джулия решила, что новому дивану пришел конец, однако под раздачу попала старая мебель. Маленький проказник проводил хозяйку к "собачьему" дивану, от которого остался только деревянный каркас, да и тот был изрядно покусан.

Фото Daily Star

Песик по кличке Хоррис не сдерживал себя и оторвался по полной. Женщина решила проучить песика и теперь тот отдыхает на твердых досках, а мог лежать на мягкой подушке. -0-