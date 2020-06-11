Хозяйка предложила на снимке найти кота, но даже самые внимательные сдались

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журналистка из Нью-Йорка Кейт Хиндс опубликовала в Twitter фотографию своей книжной полки и предложила людям проверить свою внимательность.

Хозяйка пыталась по всему дому найти своего кота, однако тот где-то спрятался и отказывался появляться. Что-то привлекло ее внимание на высоком стеллаже с книгами, когда она поняла, то поспешила сделать этот кадр.

Среди книг и памятных вещей спрятался питомец, однако юзеры не смогли сразу отыскать его. Даже самые внимательные со временем сдались и начали думать, что девушка обманывает и никакого животного на фото вовсе нет.

Фото Twitter

Однако нашелся тот, кто смог отыскать кота-невидимку. Оказалось, что питомец предпочел затаиться за телевизором, из-под которого только лапы и торчат. Пост быстро стал вирусным и набрал за непродолжительное время более 225 тысяч лайков.-0-