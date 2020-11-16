Хозяйка прикрепила на кошку трекер и раскрыла ее секрет

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Ирландии стала каждый день замечать, что ее домашняя кошка пропадает на несколько часов. Женщина провела расследование и опубликовала результаты в TikTok.

Жительнице Ирландии стало интересно узнать о похождениях питомицы, поэтому хозяйка придумала хитрый план. Для этого она купила трекер и прикрепила его на свою любимицу. После просто стала ждать.

Во время очередной вылазки женщина проследила за кошкой и раскрыла ее секрет. Как оказалось, животное устраивает целый обход района, попутно заходя в гости к соседям за лакомством. Хозяйка не стала ругать любимицу, но на всякий случай предупредила владельцев окружающих домов, что кошка домашняя и ее прекрасно кормят. -0-