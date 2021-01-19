Хозяйка с помощью ножниц превратила своего пса в шарик (Фото)

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Собаки тоже нуждаются в заботе и уходе, поэтому зачастую различные бьюти-процедуры проводят не только для людей. Профессиональный грумер и владелица пуделя поделилась результатом своей работы в Instagram и прославилась.
Точнее, звездой соцсетей стал ее песик по кличке Гома. Девушка из Японии придумала уникальную стрижку для своей собаки, которая впечатлила и повеселила огромное число юзеров сети.
С помощью ножниц она превратила своего любимца в шарик и дело тут вовсе не в красоте. Так сложилось, что Гома - жуткий непоседа, который любит вылизывать шерсть на лапах. Вот только она постоянно превращается в серьёзные колтуны, которые потом не способна вычесать даже хозяйка. Поэтому женщина придумала необычную стрижку, а результатом стала делиться в Instagram. Разумеется, песик повеселил многих, а на страницу быстро подписались более 121 тысячи пользователей. -0-