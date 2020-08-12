Хозяйка сделала необычный снимок своего пса, но фантазию юзеров уже было не остановить - фото

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка в Twitter поделилась снимком своего питомца, которого она смогла запечатлеть в очень интересном ракурсе.

Женщина случайно засняла своего пса со спины, однако сложилось впечатление, что смотришь на человека с широкими и накаченными плечами. Разумеется, это не осталось без внимания юзеров и пост быстро стал вирусным.

Фотография собрала множество лайков, однако этого было мало и фантазию юзеров уже было не остановить. Они принялись дополнять картину и придумывать свои варианты. Все работы загрузили в Twitter. За несколько дней снимок собрал почти 685 тысяч лайков. -0-

Фото Twitter