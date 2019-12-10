Хозяйка случайно "постирала" своего котенка в Великобритании

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычный случай с хэппи-эндом произошел в Ливерпуле, Великобритания, сообщает издание The Mirror.

Местная жительница решила устроить большую стирку. Пока женщина собирала вещи по дому, в них забрался ее двухмесячный котенок. Домашний питомец по кличке Пози удобно устроился и его хозяйка Кортни Драри не заметила малыша.

Девушка не стала проверять кучу с бельем и забросила все в стиральную машину. Спустя некоторое время 22-летняя жительница Ливерпуля услышала мяуканье, однако она не сразу поняла, откуда оно доносится.

Только спустя 20 минут британка определила, что вместе с одеждой в стиральную машину попал ее котенок. Девушка немедленно остановила стирку и открыла дверцу. Оттуда на пол вывалилась мокрая одежда и питомец без признаков жизни.

Девушка оказала животному первую помощь, после чего послышалось тихое мяуканье. В ветеринарной клинике врач сообщил Кортни Драри, что она спасла жизнь котенку. Все закончилось благополучно, а на стиральной машине теперь появилась наклейка, которая предупреждает хозяйку, что необходимо проверить кучу с одеждой, прежде чем начинать стирку. -0-