Хозяйка улетела в кусты при попытке удержать пса за поводок, когда тот погнался за белкой

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавные кадры удалось запечатлеть двум подругам из США.

Девушки отправились на прогулку и взяли с собой большого черного пса. Собака была очень рада оказаться на улице и c любопытством изучала все вокруг.

В какой-то момент песик заметил белку и бросился к ней через высокие кусты цветов. Сначала девушка с поводком в руке удержалась на ногах, однако любопытство пса оказалось сильнее. Он направился за белкой, а хозяйка за ним. В результате она оказалась в кустах, а все происходящее запечатлели на видео. Ролик опубликовали в YouTube.-0-