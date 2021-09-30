Хозяйка в одном ролике показала простой способ сложить простыню на резинке

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно женщина продемонстрировала в TikTok простой способ, который пригодится многим.

Хозяйка решила поделиться лайфхаком, который поможет сложить простыню на резинке. Чаще всего с таким постельным бельем возникают проблемы, из-за чего его очень сложно красиво сложить. После просмотра видео - это останется в прошлом.

Женщина в кадре подходит к бельевой веревке, где и висит простыня. Затем она складывает ее противоположные края к центру изделия и накладывает их друг на друга. После этого героиня ролика положила один край простыни поверх другого, стянула ее с веревки и сложила обычным способом.

Все оказалось проще, чем может показаться на первый взгляд. Неудивительно, что юзеры поблагодарили женщину за простой способ и посмотрели кадры более 4,6 миллиона раз. -0-