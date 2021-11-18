Хозяйка звездного пса из сети повторила забавный мем на видео

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владелица пса породы сиба-ину по кличке Болци давно стала агентом для своего питомца, ведь тот стал звездой соцсетей. Новые кадры девушка разместила у себя в Instagram.

На этот раз пес Чимс сидит перед камерой, а на его голову опускается бита. После этого в ролик добавили характерный звук, но вот главной и забавной деталью съемки стало то, как песик зажмуривается. Кадры повеселили и понравились юзерам, которые не упустили шанса придумать и свои подобные шуточки.

Шаблон звездного пса из мема появился в сети в 2020 году и быстро набрал популярность у всех юзеров сети. Героем шутки, помимо Болци, стала другая известная сиба-ину Кабосу. На картинке она бьет Болци по голове, призывая его прекратить неприличные мысли. Картинка сопровождается подписью Bonk.