Худеет на глазах: девушка в одном видео показала результат полугодовой диеты

Фото VIX
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка в TikTok опубликовала видео своего эксперимента.
Люси Бергин из США решилась на последний бой со своим лишним весом, с которым у нее проблемы с детства. Все это она решила записать на видео и каждый день следующие шесть месяцев фотографировалась.
Таким образом она смогла записать в одном видео результат своей полугодовой диеты, за время которой Люси избавилась от 12 килограмм лишнего веса. Запись вдохновила юзеров сети, которые похвалили девушку и впечатлились результатом. Неудивительно, что пост быстро собрал более 11 миллионов просмотров. -0-