Художник Бэнкси создал образ врача-супергероя

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский художник Бэнкси написал произведение, на котором изобразил медика в образе супергероя. Фотографии этого рисунка он разместил на своей странице в Instagram.

Предположительно, рисунок выполнен мягким карандашом или углем. Свой пост Бэнкси прокомментировал всего двумя словами: game changer. Пояснений художник не привел.

Как сообщила корпорация BBC, эту работу на ватмане Бэнкси подарил больнице Саутгемптона вместе с запиской: "Спасибо за то, что вы делаете. Я надеюсь, что она сделает это место немного светлее даже будучи черно-белой".

Рисунок разместили рядом с отделением скорой помощи. Планируется, что там он будет висеть до осени, а потом, по информации BBC, его продадут с аукциона, а вырученные деньги пойдут на нужды Национальной службы здравоохранения.

В апреле Бэнкси опубликовал фото инсталляции, посвященной карантину в Великобритании.-0-