Художник показал, как исторические личности выглядели бы в наше время - удивительно!

Леонардо да Винчи. Фото Bored Panda
9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина по имени Хидрели Диао из Бразилии загорелся одной интригующей идеей, которая приковала внимание многих людей.
Художник захотел показать миру, как выглядели бы лица легендарных исторических личностей прошлого, если бы те жили в современном мире. На помощь энтузиасту пришли технологии, а точнее искусственный интеллект и программное обеспечение. Результаты публикует издание Bored Panda.
Екатерина Великая
Мона Лиза
Нефертити
Октавиан Август
Шекспир
Генрих VIII
Цезарь
Моцарт
Наполеон
Александр Македонский
Ван Гог
В итоге получились максимально приближенные к реальности фотографии, которые взбудоражили соцсети. Особенно юзеры отметили красоту Александра Македонского и Нефертити. Оцените и вы!-0-
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