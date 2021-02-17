Художник сделал невероятный подарок случайной парочке в метро Нью-Йорка (Видео)

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек недавно опубликовал на Reddit кадры, которые впечатлили и умилили юзеров сети.

Художник ехал на метро в Нью-Йорке, когда напротив заметил милую пару. Девушка с цветами смотрела в окно, пока ее возлюбленный мило спал на плече избранницы. Этот момент восхитил автора ролика и он прямо в подземке нарисовал парочку.

Получилось очень реалистично, что, разумеется, восхитило влюбленных, а также десятки тысяч пользователей. Видео с невероятным подарком от художника случайной парочке впечатлило сеть, а ролик быстро собрал почти 20 тысяч лайков. -0-