Художник совмещает знаменитые картины с особенностями современного мира. Получается очень иронично!

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарные произведения искусства, дошедшие до нас из глубины веков, несут в себе сакральный смысл, который, отчасти, актуален и сейчас. Впрочем, художник решил добавить несколько деталей, а в сети их опубликовал сайт Bored Panda.

После дополнения работы ничуть не утратили своей красоты, но стали очень иронично высмеивать современный мир технологий и социальных сетей. Именно этого и добивался художник, которого в сети называют CRUDEOIL 2.0.

Своей необычной работай он решил показать все нелицеприятные особенности современного мира и у него это получилось. Оцените сами!

Фото Bored Panda