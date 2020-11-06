Художник создает картины с помощью совсем неподходящего предмета (Фото)

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Британии Джеймс Кук решил проблему многих творческих людей, которые не могли определиться: писать роман или картины. Об этом пишет Bored Panda.

Парень начал создавать свои уникальные картины, однако для этого выбрал совсем неподходящий предмет. Холстом его работ стала обычная бумага, а вот кистью - печатная машинка. Джеймс признался, что на этот способ его подтолкнула одна из статей, где рассказывалось о художнике с ДЦП. Герой не мог пользоваться кистью и карандашом, тогда он придумал способ рисовать с помощью печатной машинки. 23-летний британец улучшил этот способ и вывел его на новый уровень.

Молодой человек отыскал "кисть" и принялся творить. Разумеется, своими работами он поделился в Instagram и пользователи оказались в полном восторге. -0-