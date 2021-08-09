Художница создает работы карандашом, которые очень сложно отличить от фото - это шикарно!

Фото из Instagram
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Австралии давно открыла в себе талант к искусству, который и принялась развивать. Спустя несколько лет она переехала в Нью-Йорк, где и обрела популярность на просторах Instagram.
Художница по имени Си Джей поднялась на совершенно новый уровень, который и привлек внимание юзеров. Девушка создает работы карандашом на разные тематики, но везде просматривается один нюанс - эти работы очень сложно отличить от фото.
Многие пользователи пишут, что все это не правда и девушка действительно прибегает к помощи фотоаппарата, однако все работы австралийки - исключительно рисунки. Эти работы шикарны, что и помогло собрать Си Джей в Instagram более полумиллиона подписчиков. -0-