Хуже котика: девушка запечатлела обезьянку, которая обожает ванну (Видео)

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США разместила на YouTube кадры, которые вызвали разные эмоции у юзеров сети.

Вместе с девушкой в квартире живет ее обезьянка, которая любит развлекаться. В этот раз американка вознамерилась помыть своего необычного питомца, однако у того были свои планы. Женщина набрала ванну, а вот обезьянка не стала сидеть на месте и принялась прыгать по всей комнате.

Сначала зверек ныряет в воду, а после начинает бегать по помещению. Этот момент многих юзеров повеселил, однако большинство кошатников признали, что подобные водные процедуры – куда хуже их котов, которые не очень любят принимать ванну. Впрочем, ролик повеселил сеть и быстро собрал огромное число просмотров. -0-