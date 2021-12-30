И ему не забудь: мальчик до слез рассмешил YouTube своей любовью к взбитым сливкам (Видео)

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трогательный и забавный момент удалось запечатлеть женщине из США, когда к ней на кухню забежал сын. Видео опубликовали на YouTube.

Мальчик прибежал к маме, чтобы попросить немного взбитых сливок, которые он так обожает. Разумеется, мама не стала отказывать чаду, но прежде включила камеру, что позволило сделать забавные кадры.

Ребенок с удовольствием кушает лакомство, но в какой-то момент подает жест, чтобы мама не забыла дать вкусняшку и питомцу. Это до слез рассмешило пользователей сети, а любовь мальчика к взбитым сливкам покорила соцсети.-0-