И так сойдет: подборка фото не очень "гениальных" архитектурных решений

Фото Twitter
15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чаще всего в сети можно найти фотографии зданий и интерьеров, к созданию которых подошли со всей ответственностью и фантазией. Впрочем, встречаются и кардинально противоположные результаты. Лучшие из них показали в Twitter.
Думаем, что каждый архитектор хочет сделать свой проект неповторимым и поражающим воображение. Зачастую, так и выходит, однако, к сожалению, не очень "гениальных" архитектурных решений в мире встречается гораздо больше.
Люди плюют на эстетику и здравый смысл, из-за чего это можно описать только одной фразой знаменитого мультипликационного героя: "И так сойдет!". Смотрите сами! -0-
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