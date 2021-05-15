И так сойдет: подборка фото не очень "гениальных" архитектурных решений

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чаще всего в сети можно найти фотографии зданий и интерьеров, к созданию которых подошли со всей ответственностью и фантазией. Впрочем, встречаются и кардинально противоположные результаты. Лучшие из них показали в Twitter.

Думаем, что каждый архитектор хочет сделать свой проект неповторимым и поражающим воображение. Зачастую, так и выходит, однако, к сожалению, не очень "гениальных" архитектурных решений в мире встречается гораздо больше.

Люди плюют на эстетику и здравый смысл, из-за чего это можно описать только одной фразой знаменитого мультипликационного героя: "И так сойдет!". Смотрите сами! -0-