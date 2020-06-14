И у лебедей дети норовят "ездить" на родителях - видео

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из птенцов лебедя решил взобраться на спину родителя, пока тот искал пропитание на дне водоема. Однако, сделать это оказалось не так-то просто.

Взрослые особи достаточно крупные. Но, несмотря на трудности, маленький птенец проявил большое упорство. Он пытался вскарабкаться на спину спереди, сбоку, со стороны хвоста, но его маленькие лапы постоянно соскальзывали, и он падал в воду. Наконец, ему удалось закончить начатое в то время, когда взрослый лебедь "нырнул" в воду в поисках пищи.-0-