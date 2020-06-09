И умная, и красивая - Лариса Гузеева продолжает изумлять поклонников

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в Инстаграм архивный снимок, на котором ей 18 лет.

В юности актриса славилась естественной красотой. Многие народную артистку помнят благодаря ее съемкам в советских лентах. В те годы звезды еще не прибегали к искусственному улучшению внешности, и образ Гузеевой был эталоном красоты и женственности.

Поклонникам очень понравилась фотография и они осыпали Ларису комплиментами. Некоторые признались, что она до сих пор прекрасно выглядит: "Натуральная красота, редкость в наше время", "Вы очень красивая и очень талантливая актриса, всегда вас любила и восхищалась вами", "Очень правильные черты лица!", "Дорогая Ларочка, что в 18, что сейчас вы нисколько не изменились! Красота и ум вам даны свыше", "Прекрасная!".-0-