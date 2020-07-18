И зачем ей человек? Собака сама себя выгуливает на Филиппинах - видео

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавные кадры запечатлела девушка, когда отправилась на прогулку вместе со своей любимицей по кличке Яблоко.

Женщина долгое время не могла собраться, поэтому собака решила не медлить, взяла в зубы поводок и самостоятельно отправилась себя выгуливать. Девушка успела догнать питомца недалеко от дома и, благо, включила камеру.

Как женщина пояснила в подписи к ролику, ее собака сильная и независимая леди, которая исполняет такой трюк уже не в первый раз. Пользователи сети восхитились самостоятельной собакой, а также отметили, что после такого задаются вопросом: и зачем ей человек?-0-