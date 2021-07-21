Идеальная копия: дочь Деми Мур поразила Instagram своим сходством с мамой

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь знаменитой актрисы Деми Мур и Брюса Уиллиса Скаут недавно представила в Instagram новый пост и очаровала всех.

Девушку запечатлели во время летнего отдыха у озера, где она примерила маленькое бикини желтого цвета. Конечно, красота дочери знаменитости восхитила сеть, но пользователи оказались в еще большем восторге. Скаут Ууиллис - идеальная копия своей не менее привлекательной матери Деми Мур.

Конечно, это не осталось без внимания фолловеров, которые поспешили оставить под записью массу хвалебных отзывов и лайков. Кроме этого, самые преданные подписчики сразу напророчили девушке с такой внешностью успешную карьеру в кинобизнесе. -0-