"Идеально": новый образ Меган Фокс привел в восторг юзеров Instagram

Меган Фокс. Фото из Instagram
13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая актриса Меган Фокс недавно представила в Instagram новый снимок, который очаровал пользователей.
Звезда ранее показал себя во всей красе, примерив минимум одежды для фотосессии, а теперь радует сеть новым образом. Для этого Меган Фокс поменяла цвет волос, выбрав пепельный блонд. Знаменитость перекрасилась и новый стиль ей идет очень хорошо.
Разумеется, новый цвет волос и образ привел в восторг юзеров Instagram, которые поспешили выразить свое восхищение в массе комментариев. "Тебе очень идет", "Просто великолепно", "Идеально", - написали пользователи. За непродолжительное время пост собрал более трех миллионов лайков. -0-