Идеальное развлечение: эти гифки становятся только лучше, если поставить их на реверс

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно один из пользователей Twitter придумал уморительное развлечение, которое подхватили многие юзеры.
Мужчина решил посмотреть, как будут выглядеть различные гифки, если поставить их на реверс. К удивлению, это оказалось потрясающей идеей, ведь они стали только лучше.
Здесь будет тред с гифками, которые в обратном воспроизведении становятся только лучше pic.twitter.com/MrTfJHcwO0— Артём Дерягин (@DerArto) February 16, 2022
Одни здесь отдыхаете? pic.twitter.com/6aghOocj5l— Артём Дерягин (@DerArto) February 16, 2022
— Вы котов спасаете?— Артём Дерягин (@DerArto) February 16, 2022
— Нет, наоборот обратно закидываем.
— Некрасивое. pic.twitter.com/LoanWtUctf
Deal With It pic.twitter.com/uYlY0GYn8Z— Артём Дерягин (@DerArto) February 16, 2022
Непримечательные картинки стали в разы забавнее, что не осталось без внимания пользователей. Юзеры предложили свои варианты, а мы выбрали лучшие из них. Оцените!-0-
ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ