Идеальный день для посадки огурцов и капустной рассады. Что еще нужно знать о 18 мая?

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Ирина Рассадница. Высаживают огурцы и капустную рассаду, приговаривая: "Не будь голенаста - будь пузаста, не будь пустая - будь тугая; не будь красна - будь вкусна; не будь стара - будь молода; не будь мала - будь велика!" Чтобы молодую капусту не точил червь, по краям грядки сажали крапиву и говорили: "Крапиву - чертям, а капусту - нам!". Очень важно: сажать овощи должны исключительно женщины. Если за это дело возьмется мужчина - они зацветут и плодов не дадут.

Ненастная погода в этот день - к хорошему хлебному урожаю.

Наблюдали за первым поливом, если земля много воды взяла - сухо будет, если мало взяла воды - мокро будет.

ИМЕНИНЫ

православные: Абрама, Ирины, Якова;

католические: Александры, Натальи, Эрика, Яна.

ДНИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Международный день музеев. Проводится по решению 11-й Генеральной конференции Международного совета музеев, состоявшейся в мае 1977 года. Впервые отмечался в 1978 году.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православная церковь совершает празднование иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша", исцеляющей от недуга пьянства.

Православные верующие чтут память великомученицы Ирины.

Православный праздник - Обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского.

СОБЫТИЯ

1906 год - в Петербурге по инициативе преподавателя Петербургского университета Б.И.Эпимах-Шипилы основано первое легальное белорусское издательское товарищество "Загляне сонца і ў наша аконца". Существовало в 1906-1914 годах. Товарищество ставило перед собой просветительские задачи. Несмотря на тяжелое финансовое положение, отсутствие полиграфической базы, цензурные репрессии, издало латиницей и кириллицей 38 названий книг общим тиражом более 100 тысяч экземпляров. Среди них первые учебники на современном белорусском языке: "Белорусский букварь, или Первое чтение для деток белорусов" К.Каганца, "Первое чтение для деток белорусов" Тетки, произведения Я.Купалы и Я.Коласа, художественную литературу, открытки.

2001 год - герб и флаг г.Рогачев и Рогачевского района и г.Мозырь Гомельской области внесены в Гербовый матрикул Республики Беларусь.

2001 год - на II Всебелорусском народном собрании принята "Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2001-2005 годы".

РОДИЛИСЬ

1911 год - Крайко Алексей Иванович, Герой Советского Союза (1943). Уроженец Беларуси. В Великую Отечественную войну на фронте с 1941 года. Рядовой Крайко отличился при отбивании многочисленных атак пехоты врага 2-6.03.1943 года на Юго-Западном фронте около железнодорожной станции Тарановка Харьковской области (Украина) в составе взвода под командованием лейтенанта П.Широнина. Погиб в бою в 1943 году.

1913 год - Киселев Григорий Яковлевич, государственный деятель Беларуси, кандидат исторических наук (1951), заслуженный деятель культуры Беларуси (1963). В 1942-1953 годах был на партийной работе. С 1953 года министр культуры, с 1964 года министр просвещения Беларуси, в 1968-1970 годах заместитель председателя Совета Министров БССР. Умер в 1970 году.

1916 год - Атаев Сергей Сергеевич, белорусский ученый в области строительства, доктор технических наук, профессор (1963), заслуженный строитель Беларуси (1962), заслуженный деятель науки и техники Беларуси (1980). В 1941 году окончил Московский инженерно-строительный институт. Автор научных работ по вопросам механизации строительства. Умер в 2006 году.

1941 год - Корсак Юрий Федорович, пианист, педагог, заслуженный артист Беларуси (1990). В 1963 году окончил Белорусскую консерваторию. С 1964 года преподавал в Белорусской академии музыки (с 1993 года профессор). В репертуаре произведения мировой классической и современной музыки, белорусских композиторов. Выступал как солист и ансамблист. Умер в 2003 году.

1968 год - Мартынов Сергей Анатольевич, белорусский спортсмен (стрельба пулевая, винтовка), заслуженный мастер спорта Беларуси (2000). Чемпион Олимпийских игр (2012). Бронзовый призер Олимпийских игр (2000, 2004) в личном зачете. Чемпион Европы среди юниоров в личном (1987-1988) и двукратный чемпион (1988) в командном зачетах. Чемпион мира в командном зачете (1990, 1994 - двукратный). Чемпион Европы в командном (1993) и личном (1997) зачетах. Обладатель Кубка мира (1989, 2000). Рекордсмен мира (1998, 2000).-0-