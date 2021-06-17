Идеальный дуэт: совместное выступление девочки и песика очаровало сеть (Видео)

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из США разместил на YouTube интересный ролик, который умилил юзеров.

В объектив камеры попал идеальный дуэт: девочка и собачка. Ребенок любит играть на губной гармошке, а собака каждый раз начинает подпевать. В очередной раз дочка взяла в руки музыкальный инструмент и папа смекнул, что самое время включить камеру.

Это было правильное решение, ведь началось совместное выступление девочки и песика, которое очаровало сеть. Ребенок играет мелодию, а песик как может поет. Пользователи восхитились увиденным, а также поддержали в комментариях начинающий музыкальный коллектив. -0-