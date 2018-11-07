Идрис Эльба назван самым "горячим" мужчиной мира

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский журнал "People" ежегодно называет самого сексуального мужчину мира. В 2018 году звание самого "горячего" мужчины досталось британскому актеру Идрису Эльба.
В разное время этот титул издание присуждало Джони Деппу, Бреду Питту и Джорджу Клуни. Эльба родился в Лондоне в 1972 году.
Идрис Эльба хорошо знаком зрителям по ролям Мямли в фильме "Рок-н-рольщик" и Хеймдалля в трилогии "Тор", а также во второй части "Призрачного гонщика" и в "Тихоокеанском рубеже". Мировую известность актеру принесла роль в британском сериале "Лютер".-0-
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