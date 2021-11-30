Игра девушки в виртуальной реальности пошла не по плану и повеселила сеть (Видео)

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях молодой человек из США разместил на YouTube забавные кадры, которые развеселили сеть.

Мужчина вместе со своей девушкой находился дома, когда его возлюбленная решила поиграть в виртуальной реальности. Для этого она примерила специальные очки и принялась развлекаться. Какое-то время все шло хорошо и девушка увлеклась процессом.

Впрочем, уже в следующий момент игра девушки пошла не по плану, ведь что-то напугало ее. Женщина принялась убегать, но ее "остановила" стена. Разумеется, парень не смог оставить такое видео только для себя и опубликовал кадры с возлюбленной в сети, а те уже успели повеселить огромное число юзеров. -0-