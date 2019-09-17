"Игра престолов" забрала сразу десять статуэток на премии "Эмми"

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный во всем мире сериал "Игра престолов" стал победителем сразу в 10 номинациях на премии "Эмми", об этом сообщает ABC News .

Сериал завершился в 2019 году. На церемонии награждения лучших телевизионных шоу "Игра престолов" в категории Creative Arts стала обладателем десяти наград. Помимо этого, продукт от HBO забрал призы за лучший актерский состав, лучшие визуальные эффекты и лучшие костюмы. Интересно, но популярный сериал претендовал сразу на 32 номинации.

Спортивный документальный фильм от National Ceographic под названием "Фри-Соло" забрала семь наград во всех категориях, где был номинирован. Комедийный сериал "Удивительная миссис Мейзел" получил шесть наград в своих номинациях.

Самым старым обладателем статуэтки "Эмми" стал писатель, сценарист и продюсер Норман Лир. Он получил награду в возрасте 97 лет. Такой чести он был удостоит за продюсирование развлекательной телепередачи на ABC. В шоу повторили ряд эпизодов его известных сериалов "Все в семье" и "Джефферсоны". -0-