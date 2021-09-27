Игра в гляделки между двумя котами-сфинксами закончилась потасовкой - уморительные кадры!

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяйка двух кошек породы сфинкс записала на видео забавный случай, очевидцем которого она стала. Видео опубликовали на YouTube.

Девушка рассказала, что уже продолжительное время находится с животными на карантине, поэтому те все больше начали скучать. Впрочем, это продолжалось не так долго, ведь питомцы нашли новую забаву - игра в гляделки.

Два кота разместились на кухне и стали пристально всматриваться друг в друга, не моргая. В итоге одному из них надоело это и он решил победить, пусть и грязным способом. Животное поднимает лапу и сбивает своего оппонента, который падает со стола. Игра в гляделки закончилась потасовкой, однако юзеры сети оказались в восторге от кадров, ведь они получились очень уморительными. -0-